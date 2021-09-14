Путин отметил важность регулярного повышения доходов военных

Работа в этом направлении будет продолжена
В ходе совещания с членами правительства и руководством "Единой России" президент Владимир Путин заявил, что доходы российских военнослужащих должны регулярно повышаться.
"Мы неоднократно эту тему обсуждали, там есть вопросы, над которыми нужно подумать с тем, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а наоборот, регулярно его поднимать в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией", - приводит слова главы государства ТАСС.
Путин уточнил, что соответствующая работа будет продолжена.
Как подчеркнул российский лидер, пристальное внимание следует уделять в том числе денежному содержанию военных пенсионеров.
В конце августа Путин подписал указы о единовременной выплате российским военнослужащим в размере 15 тысяч рублей. Средства, полученные в качестве единовременной выплаты, нельзя удерживать на основании приказов командиров воинских частей, решений судов и исполнительных документов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram