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Путин отметил важность регулярного повышения доходов военных

15:59
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Работа в этом направлении будет продолжена

В ходе совещания с членами правительства и руководством "Единой России" президент Владимир Путин заявил, что доходы российских военнослужащих должны регулярно повышаться.
Путин прибыл в Нижегородскую область на учения "Запад-2021"

"Мы неоднократно эту тему обсуждали, там есть вопросы, над которыми нужно подумать с тем, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а наоборот, регулярно его поднимать в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией", - приводит слова главы государства ТАСС.

Путин уточнил, что соответствующая работа будет продолжена.

Как подчеркнул российский лидер, пристальное внимание следует уделять в том числе денежному содержанию военных пенсионеров.

В конце августа Путин подписал указы о единовременной выплате российским военнослужащим в размере 15 тысяч рублей. Средства, полученные в качестве единовременной выплаты, нельзя удерживать на основании приказов командиров воинских частей, решений судов и исполнительных документов.

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