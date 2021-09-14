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К 80-летию Битвы под Москвой ветераны получат матпомощь в рамере 40 тыс. рублей

16:34
  • вторник
  • 14 сентября 2021

По сравнению с 2019 годом размер выплаты увеличен в два раза

Мэр столицы Сергей Собянин увеличил размер материальной помощи ветеранам к годовщине Битвы под Москвой. По сравнению с 2019 годом размер выплаты увеличен в два раза и составит 40 тысяч рублей. Как сообщили в мэрии, Собянин уже подписал распоряжение по данному вопросу.

Единовременную материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы: награжденные медалью "За оборону Москвы"; участники строительства оборонительных рубежей под Москвой; работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

Выплаты получат четыре тысячи ветеранов, сообщается на сайте mos.ru.

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