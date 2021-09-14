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В Чехии взяли под стражу россиянина Александра Франчетти

16:19
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Его задержали на основании международного ордера на арест

Суд в Чехии взял под стражу россиянина Александра Франчетти, передает во вторник ТАСС.

Адвокат опротестовал данное решение в зале суда. Жалоба будет рассматриваться через 14 дней. Франчетти перевели в пражскую тюрьму Панкрац.

Ранее стало известно о его задержании на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.

В Москве отметили, что пока не понимают, что именно инкриминируется Франчетти. Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду на то, что чешские власти будут строго следовать принципам законности.

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