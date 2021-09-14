Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга

Мэр также поручил включить услуги каршеринга в приложение "Московский транспорт"

Московское правительство изменило правила каршеринга. В частности, все операторы будут интегрированы в приложение "Московский транспорт". Мэр столицы Сергей Собянин уже подписал постановление по этому вопросу.

Максимальный срок аренды увеличен до 7 календарных дней (вместо прежних 24 часов);

максимальный размер машины увеличен до 495 х 200 сантиметров (вместо прежних 470 х 185);

минимальный допустимый эко-класс машин теперь - Евро-5 (до сих пор действовал Евро-4).

"Выдача льготных парковочных разрешений для машин каршеринга переведена в электронный вид. Это позволит упростить процедуру получения разрешений, сократит бумажный документооборот и количество бюрократических процедур", - отметили в пресс-службе мэрии.

Также каршеринговые компании, выполняющие регламент предоставления услуг, получают право льготной парковки машин на платных городских парковках, говорится на сайте mos.ru.

Как ожидается, внесенные изменения повысят популярность каршеринга как разумной альтернативы владению личным автомобилем.

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