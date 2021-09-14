Толстой сообщил о решении властей реконструировать стадион "Локомотив"

Проблема долгое время оставалось нерешенной

Вице-спикер Государственной думы, кандидат в восьмой созыв нижней палаты парламента Петр Толстой сообщил на встрече с жителями района о решении властей реконструировать простаивавший несколько лет стадион "Локомотив" в Люблине.

"Буквально неделю назад была достигнута договоренность о том, чтобы стадион "Локомотив" вернулся в Люблино для наших детей. Это будет не завтра, но самое главное - это будет большой парк и стадион, где смогут заниматься спортом наши дети. Это здорово, как раз то, чего нашему району не хватало", - отметил парламентарий.

Он уточнил, что территорию "Локомотива" не только благоустроят, но дополнят новыми объектами.

Ранее кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Андрей Шах отмечал, что реконструкция стадиона станет одним из важнейших событий для жителей района, при этом, как напомнил кандидат от РПСС Владимир Бадмаев, "Локомотив" долгое время оставался нерешенной проблемой.

Стадион "Локомотив" находится по адресу улица Тихая, дом 39. Объект законсервировали в 2016 году. Горожане сделали множество подписей с просьбами помочь в возрождении стадиона, их передали мэру Москвы Сергею Собянину.

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