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Памятник Галине Вишневской установят весной будущего года на Остоженке

16:53
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Монумент откроют 27 марта 2022 года

Как сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы, Сергей Собянин выделил грант на установку памятника оперной певице Галине Вишневской на улице Остоженка.
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Размер гранта (возместит 50% от общего объема затрат на изготовление и установку памятника) составляет 15 миллионов рублей. Он предназначен для Регионального общественного фонда культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича.

Появится памятник рядом с Центром оперного пения Галины Вишневской.

В пресс-службе уточнили, Министерство культуры провело открытый творческий конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника в 2016 году. Победителем стал народный художник России Александр Рукавишников.

"Согласно эскизному проекту монумент высотой 6,7 м, изображающий Вишневскую в полный рост и выполненный в комбинированной технике из гранита, мрамора и бронзы, будет встроен в нишу главного фасада здания Центра оперного пения на Остоженке", - сказано в тексте.

Планируемая дата торжественного открытия - 27 марта 2022 года. Это день 95-летия супруга Вишневской - музыканта Мстислава Ростроповича.

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