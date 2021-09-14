С начала года в России ввели почти 50 миллионов "квадратов" жилья

Итоговый показатель за год должен составить 85,5 миллиона

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил на совещании президента Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России", что с начала 2021 года на территории страны было введено около 50 миллионов квадратных метров жилья.

"Оперативные данные за сентябрь показывают положительную динамику по вводу жилья. По данным регионов, введено уже почти 50 млн кв. м жилья, что на 24,4% выше показателя прошлого года за аналогичный период", - отметил заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).

Прежде Хуснуллин рассказал, что власти работают над динамикой жилищного строительства - высокие темпы должны быть сохранены. Итоговый показатель за год должен составить 85,5 миллиона "квадратов".

Согласно данным Росстата, за первое полугодие ввод в эксплуатацию жилья в России вырос на 29,7%.

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