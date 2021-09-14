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Людей с признаками удушья эвакуировали из детсада на Ставрополье

17:35
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Всего из здания вывели более 70 человек

На Ставрополье из детсада эвакуировали более 70 человек, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС. Уточняется, что инцидент произошел в городе Минеральные Воды на улице Льва Толстого. Речь идет о детском саде "Звездочка".
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"На первом этаже трехэтажного здания у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Всего из здания вывели 57 детей и 14 взрослых.

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