Людей с признаками удушья эвакуировали из детсада на Ставрополье

Всего из здания вывели более 70 человек

На Ставрополье из детсада эвакуировали более 70 человек, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС. Уточняется, что инцидент произошел в городе Минеральные Воды на улице Льва Толстого. Речь идет о детском саде "Звездочка".

"На первом этаже трехэтажного здания у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Всего из здания вывели 57 детей и 14 взрослых.

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