"Грустная история": Даня Милохин рассказал о первом опыте с девушкой

Пара уже рассталась

Блогер и певец Даня Милохин раскрыл интимные подробности своих предыдущих отношений. Популярный тиктокер разоткровенничался во время собственного шоу "Звездные истории".

Милохин рассказал, что первый секс у него был в 18 лет в отношениях с девушкой. Опыт оказался неудачным, и вскоре пара рассталась.

"Первый секс был в 18 лет. Это было так нелепо, чуваки. Это очень жестко! Я волнуюсь. Было непонятно. Он не очень стоял. Я волновался. Все закончилось быстро", - рассказал Милохин гостям своего шоу – блогерам Ане Покров, Бустеру и Диларе.

"Потом ко мне подошел ее бывший парень. Он любил ее и пытался сделать все, чтобы мы расстались. Так вот он подошел и сказал: "Друг, она сказала, что у тебя маленький член". Я: "Как она могла? Я же ей доверился!" И все! Я перестал с ней общаться, мы расстались. Прикиньте. Такая грустная история", - заключил Милохин.

Гости шоу поддержали Милохина и поблагодарили его за откровенность. Впрочем, раскрывать личный опыт не стали.

Весной стало известно, что Даня Милохин разорвал отношения с Юлей Гаврилиной, чем немало расстроил фанатов. Блогер заявляет: жениться он не собирается еще ближайшие лет десять.

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