Путин оценил работу правительства во время острой фазы пандемии

Решения принимались "энергично, быстро, выверенно"

Проводя совещание с членами правительства и руководством партии "Единая Россия" во вторник, президент Владимир Путин дал оценку работе властей во время острой фазы пандемии коронавирусной инфекции.

По словам главы государства, ряд вопросов можно было бы решать эффективнее и своевременнее.

"Но в целом правительство очень неплохо себя показало в острой фазе пандемии. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно", - отметил президент (цитата по ТАСС).

Как добавил Путин, были налажены эффективный контакт и взаимодействие.

Также российский лидер указал на необходимость сохранить макроэкономическую стабильность в стране. Это же касается и сбалансированности бюджета.

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