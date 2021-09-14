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Путин оценил работу правительства во время острой фазы пандемии

18:01
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Решения принимались "энергично, быстро, выверенно"

Проводя совещание с членами правительства и руководством партии "Единая Россия" во вторник, президент Владимир Путин дал оценку работе властей во время острой фазы пандемии коронавирусной инфекции.
Путин отметил значение многополярности в мире

По словам главы государства, ряд вопросов можно было бы решать эффективнее и своевременнее.

"Но в целом правительство очень неплохо себя показало в острой фазе пандемии. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно", - отметил президент (цитата по ТАСС).

Как добавил Путин, были налажены эффективный контакт и взаимодействие.

Также российский лидер указал на необходимость сохранить макроэкономическую стабильность в стране. Это же касается и сбалансированности бюджета.

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