В Росстате подвели первые итоги сельскохозяйственной микропереписи

Организаторы приступили ко второму этапу - обработке результатов

В Росстате проанализировали ход сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

"Мы успешно прошли первый этап сельхозпереписи — собрана информация о более чем 140 тысячах крестьянско-фермерских хозяйств и 16 миллионах личных подсобных хозяйств, - заявил замруководителя Росстата Константин Лайкам.

Организаторы микропереписи приступили ко второму этапу - обработке результатов. Первые данные озвучат в ноябре.

"В проведении сельхозпереписи участвовали порядка 45 тысяч переписчиков", - прокомментировала начальник управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Росстата Наталья Шашлова.

Одной из важнейших инноваций микросельхозпереписи стало использование фотосъемки с дронов и спутниковый мониторинг. Эксперимент с использованием беспилотников проводился в 6 регионах страны. Это позволило создавать ортофотопланы — подробные карты местности с информацией о рельефе.

На основе этих снимков можно определять точные границы и площадь участков, выявлять различные постройки сельскохозяйственного значения, парники и теплицы, а кроме того, даже учитывать поголовье некоторых видов домашних животных.

"Мы фотографируем текущие явления. Предварительные данные пока что нельзя сравнивать с данными Сельскохозяйственной переписи 2016 года, но тенденция уже видна. Часть сельхозорганизаций и фермерских хозяйств расширяется: их общее количество уменьшается, но площадь растет. Нам удалось отследить переход земель личных хозяйств в новый юридический статус. В этом нам очень помогли планшеты. Если в прошлый раз они были только у части переписчиков, то теперь данные всех респондентов сразу попадали в общую базу", — отметила Шашлова.

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