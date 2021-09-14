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Семь человек погибли при крушении самолета в Бразилии

18:17
  • вторник
  • 14 сентября 2021

На месте ЧП начался пожар

В бразильском муниципалитете Пирасикаба разбился двухмоторный самолет, передает портал Globo.
Под Белгородом разбился легкомоторный самолет

"Самолет упал в лесном массиве и взорвался, в результате чего в районе крушения возник пожар", - сказано в сообщении.

Погибли все, кто находился на борту - два пилота и пять пассажиров. Их тела оказались обуглены из-за взрыва и пожара, установить личности погибших пока не удалось.

Правоохранительные органы устанавливают причины крушения. Пожар взять под контроль пока не удалось.

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