Семь человек погибли при крушении самолета в Бразилии

На месте ЧП начался пожар

В бразильском муниципалитете Пирасикаба разбился двухмоторный самолет, передает портал Globo.

"Самолет упал в лесном массиве и взорвался, в результате чего в районе крушения возник пожар", - сказано в сообщении.

Погибли все, кто находился на борту - два пилота и пять пассажиров. Их тела оказались обуглены из-за взрыва и пожара, установить личности погибших пока не удалось.

Правоохранительные органы устанавливают причины крушения. Пожар взять под контроль пока не удалось.

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