Собянин объявил об открытии двух новых дорог в ТиНАО

Одна из них - выезд из города Московский к станции метро "Филатов Луг"

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии связки между Киевским и Калужским шоссе и выезда из города Московский к станции метро "Филатов Луг".

"Выезд из Московского небольшой - чуть больше 2 км, но крайне важный. Раньше местные жители ехали к метро в час пик около 40 минут - в объезд, через Киевское шоссе. Прямая дорога займет 7-10 минут. Колоссальная экономия времени", - написал градоначальник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Также Собянин отметил, что новая связка между Киевским и Калужским шоссе - уже шестая по счету. Как уточнил мэр, до их появления с одной магистрали на другую можно было переехать только через МКАД и малую бетонку.

"Теперь есть МКАД, ЦКАД, трасса "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" и четыре местные дороги", - добавил глава города.

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