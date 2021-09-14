ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин объявил об открытии двух новых дорог в ТиНАО

18:41
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Одна из них - выезд из города Московский к станции метро "Филатов Луг"

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии связки между Киевским и Калужским шоссе и выезда из города Московский к станции метро "Филатов Луг".
На дорогах Москвы тестируют новые модульные островки безопасности

"Выезд из Московского небольшой - чуть больше 2 км, но крайне важный. Раньше местные жители ехали к метро в час пик около 40 минут - в объезд, через Киевское шоссе. Прямая дорога займет 7-10 минут. Колоссальная экономия времени", - написал градоначальник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Также Собянин отметил, что новая связка между Киевским и Калужским шоссе - уже шестая по счету. Как уточнил мэр, до их появления с одной магистрали на другую можно было переехать только через МКАД и малую бетонку.

"Теперь есть МКАД, ЦКАД, трасса "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" и четыре местные дороги", - добавил глава города.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Автомобильное движение
Автомобильное движение
Открытие двух новых дорог в ТиНАО
Открытие двух новых дорог в ТиНАО
Автомобильная дорога
Автомобильная дорога
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.