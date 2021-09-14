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Глава Минздрава назвал число находящихся под наблюдением с COVID-19

18:47
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Большинство госпитализируемых с коронавирусной инфекцией не привиты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в интервью каналу "Россия-24" о находящихся под наблюдениях с коронавирусом гражданах страны.
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"Сегодня по-прежнему под наблюдением медицинских работников находятся 723 тысячи граждан России, болеющих новой коронавирусной инфекцией", - сказал глава Минздрава.

Он добавил, что на текущий момент от COVID-19 в России вакцинированы более 46 миллионов человек.

Ранее Мурашко сообщил, что подавляющее большинство госпитализируемых с коронавирусной инфекцией в стране - не привиты против COVID-19.

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