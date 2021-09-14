Бузова собралась поступать на истфак МГУ

Певица планирует подать документы в аспирантуру

Певица Ольга Бузова рассказала о планах получить историческое образование. Артистка планирует подать документы в аспирантуру исторического факультета МГУ.

"Я стала читать больше про историческую цикличность и была просто в шоке – почему никто и никогда в школе не рассказывал мне так об истории? В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ", - написала телеведущая в инстаграме.

Публика по-разному отреагировала на сообщение блогера:

- Куда тебе? На "Доме 2" ты элементарно не знала, когда была Великая Отечественная война! - Оля, откуда у тебя время читать? Как ты вообще это все успеваешь? - Олечка, ты супер! Красотка! Если для тебя это важно, то, конечно же, иди!

Ранее Бузова попробовала себя в роли театральной актрисы. Она выступила во МХАТе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram