Объявлен шорт-лист Букеровской премии

В нем три автора из США
В этом году в короткий список Букеровской премии попали три автора из США. Это Ричард Пауэрс, Мэгги Шипстед и Патриша Локвуд.
Кроме того, в шорт-листе оказались Анук Арудпрагазам (Шри-Ланка), Дэймон Гэлгут (ЮАР) и Надифа Мохамед (Сомали).
Написанные ими книги отобрали из 158 произведений, опубликованных с 1 октября 2020 года в Великобритании или Ирландии.
Победителя объявят в начале ноября. Он получит 50 тысяч фунтов.
Букеровская премия была учреждена в 1968 году. В 2020-м ее обладателем премии стал шотландский писатель Дуглас Стюарт с дебютным романом Shuggie Bain.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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