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Объявлен шорт-лист Букеровской премии

19:51
  • вторник
  • 14 сентября 2021

В нем три автора из США

В этом году в короткий список Букеровской премии попали три автора из США. Это Ричард Пауэрс, Мэгги Шипстед и Патриша Локвуд.
Названы самые популярные писатели среди россиян

Кроме того, в шорт-листе оказались Анук Арудпрагазам (Шри-Ланка), Дэймон Гэлгут (ЮАР) и Надифа Мохамед (Сомали).

Написанные ими книги отобрали из 158 произведений, опубликованных с 1 октября 2020 года в Великобритании или Ирландии.

Победителя объявят в начале ноября. Он получит 50 тысяч фунтов.

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. В 2020-м ее обладателем премии стал шотландский писатель Дуглас Стюарт с дебютным романом Shuggie Bain.

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