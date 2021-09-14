В ЛДПР объяснили инцидент с брюками Жириновского на дебатах

Лидер ЛДПР всего лишь поправил специальный телевизионный ремень

Пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин рассказал, что на самом деле произошло с брюками политика на теледебатах.

Ранее в Telegram появилась видеозапись, по которой некоторые пользователи предположили, что во время дебатов с Жириновского якобы упали брюки. По словам Дюпина, подобного не случилось.

"В данном случае пытаются раскрутить абсолютно незначительный технический эпизод - расстегнулся специальный ремень, который удерживает на поясе звуковую аппаратуру, Жириновский его поправил - вот и все. А без брюк по итогам выборов в Госдуму могут остаться наши оппоненты, которые не пройдут проходной барьер", - отметил пресс-секретарь (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что недоброжелатели ЛДПР цепляются за любую возможность использовать против Жириновского черный пиар. Лидер партии, заметил Дюпин, находится в прекрасной форме, посещает два-три эфира дебатов почти каждый рабочий день.

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