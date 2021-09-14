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Роналду повторил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов

20:27
  • вторник
  • 14 сентября 2021

В игре против "Янг Бойз" португалец отметился голом

Португальский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов.
Роналду побил мировой рекорд по голам (видео)

Форвард вышел в стартовом составе в матче первого тура группового этапа ЛЧ против швейцарской команды "Янг Бойз". Это 177-ая игра Роналду в Лиге чемпионов - столько же у бывшего голкипера "Реала" и "Порту" Икера Касильяса.

На 13-й минуте матча Роналду забил гол. Это его 135-й мяч в турнире. По данному показателю он остается единоличным рекордсменом.

Минувшим летом Роналду перешел в "Юнайтед" из туринского "Ювентуса". До этого он уже выступал за "красных дьяволов", а также - за "Спортинг" и "Реал", где стал рекордсменом по количеству голов за клуб.

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