У внука Пугачевой диагностировали неизлечимую болезнь

Никита Пресняков подробно рассказал о недуге

Музыкант Никита Пресняков, внук певицы Аллы Пугачевой, сообщил, что у него нашли полипы в желчном пузыре. Артист подробно рассказал о недуге.

"Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты", - отметил Пресняков-младший в беседе с "Пятым каналом".

Холестериновые полипы желчного пузыря - это доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, происходящие из желчнопузырного эпителия, отмечает kp.ru. В большинстве случаев течение болезни бессимптомное, уточняет издание.

Пресняков рассказал, что причиной болезни стало неправильное питание. "Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания. Бывало, что на завтрак мог плотно поесть, потом целый день не есть и потом плотно поужинать. И все это плохо", - сообщил музыкант.

Ранее фанаты внука Пугачевой обратили внимание, что певец сильно похудел. Тогда музыканту пришлось признаться, что врачи обнаружили у него полипы. Стремительное похудение спровоцировала диета, предписанная врачами.

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