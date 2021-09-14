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Apple представила iPhone 13

21:09
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Состоялась сентябрьская презентация компании

В ходе своей сентябрьской презентации компания Apple показала новую линейку iPhone - 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. У них пять новых цветов корпуса, супер-прочное водонепроницаемое стекло, у 13 и 13 mini - Super Retina XDR дисплей.
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Одно из главных нововведений - уменьшенный экранный вырез при сохранении диагонали дисплеев. При этом камеры у iPhone 13 и 13 mini выстроены по диагонали.

В основе новинок - 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15. Это означает повышение производительности. Разработчики обещают, что и заряд устройства будут держать дольше предшественников.

Улучшена работа с задачами, где используется искусственный интеллект. Кроме того, задействована подсистема управления дисплеем, это тоже одно из новшеств. У младших моделей теперь есть технология стабилизации со сдвигом матрицы. Сверхширокоугольная камера будет лучше снимать при недостатке света. Вместе с тем при съемке теперь можно размывать фон.

iPhone 13 mini будет стоить в России 69990 рублей, Phone 13 - 79990 рублей, iPhone 13 Pro - от 99990 рублей, iPhone 13 Pro Max - 109990 рублей.

Также на презентации показали новые AirPods, смарт-часы Apple Watch Series 7 и новый iPad mini с улучшенной производительностью.

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