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Госдеп пообещал следить за Россией по поводу Афганистана

21:37
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Вашингтон требует, чтобы выбранный им курс поддерживали все

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что американская администрация будет следить, поддерживает ли Москва проводимый Вашингтоном курс в отношении Афганистана.
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"Есть государства, которые могут оказаться в стороне от данных усилий. В их числе были упомянуты Китай, Россия, Пакистан. Мы будем очень внимательно следить за этим", - сказал глава Госдепа (цитата по ТАСС).

Он добавил, что многие страны выражают поддержку США - это зафиксировано в резолюции ООН, инициаторами которой были сами Штаты.

По словам Блинкена, необходимо "говорить в один голос и действовать согласованно".

Месяц назад представители запрещенного в России движения "Талибан" активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа они вошли в Кабул и объявили о захвате власти в стране.

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