Госдеп пообещал следить за Россией по поводу Афганистана

Вашингтон требует, чтобы выбранный им курс поддерживали все

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что американская администрация будет следить, поддерживает ли Москва проводимый Вашингтоном курс в отношении Афганистана.

"Есть государства, которые могут оказаться в стороне от данных усилий. В их числе были упомянуты Китай, Россия, Пакистан. Мы будем очень внимательно следить за этим", - сказал глава Госдепа (цитата по ТАСС).

Он добавил, что многие страны выражают поддержку США - это зафиксировано в резолюции ООН, инициаторами которой были сами Штаты.

По словам Блинкена, необходимо "говорить в один голос и действовать согласованно".

Месяц назад представители запрещенного в России движения "Талибан" активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа они вошли в Кабул и объявили о захвате власти в стране.

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