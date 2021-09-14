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Байден вспомнил Трампа и перекрестился

22:48
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Президент США вновь удивил всех своим поведением

Президент США сегодня снова всех удивил своим поведением. На этот раз внимание привлёк его неоднозначный жест в адрес Дональда Трампа.

Выступая на митинге в Калифорнии, Джо Байден пустился в воспоминания о том, как ещё недавно боролся за высший государственный пост. Упомянув имя своего бывшего соперника по президентской гонке - Дональда Трампа - нынешний хозяин Белого дома вдруг сделал небольшую паузу, после чего перекрестился. Аудитория, состоящая из сторонников Байдена, шутку оценила. Но в американской прессе вновь заговорили о странностях Сонного Джо.

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