Россияне могут въехать в Кению по ПЦР-тесту

С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с африканской страной

Как сообщило посольство России в Кении, россияне могут приехать в эту африканскую страну на основании отрицательного результата ПЦР-теста. Эти правила одинаковы для всех иностранцев.

"Местные власти не признают сертификаты о вакцинации (вне зависимости от препарата) в качестве основания для въезда в страну", - уточнили в диппредставительстве (цитата по ТАСС).

Там добавили, что требуется также получить специальный QR-код.

С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Кенией (а также с Испанией, Ираком и Словакией). Дважды в неделю в Найроби будут отправляться рейсы из Москвы.

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