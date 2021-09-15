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Ученые решили заселить Сибирь мамонтами

08:21
  • среда
  • 15 сентября 2021

Зачем исследователям это нужно?

Мамонты утопчут весь снег в Якутии, коров приучат к горшку – так зеленая политика спасет мир от глобального потепления. Ветряки и солнечные батареи – это прекрасно, но ученые шагнули дальше – они побольше нашего видят. Не верите – а на возрождение поголовья мамонтов уже планируют потратить 15 миллионов долларов.
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Компания "Колоссал" взялась составить рецепт возрождения. Взять ДНК слона, добавить гены мамонта, которые отвечают за формирование шерсти и подкожного жира, все смешать, но не взбалтывать – через 20 лет подращенных мамонтов выпустить на волю в Якутии. На англоязычном сайте, посвященном возрождению, мамонт описан как двоюродный брат слона, адаптированный к условиям крайнего севера, передает "ТВ Центр".

Вкратце задача двоюродного брата выглядит так – ходить, утаптывать и разгребать снег, чтобы в почву проникал мороз, сохраняя зону вечной мерзлоты. Но мамонт – это вам не овечка Долли. Во-первых, создать не опытный экземпляр, а целое стадо мамонтов или их родственников – задача только в теории выглядит красиво.  Одного не выпустишь на якутские просторы.

Во-вторых, ученые сомневаются, что подобные опытные экземпляры смогут размножаться – тут целую фабрику запускать надо. В-третьих, чтобы создать это чудо, нужно ДНК мамонта пересадить в яйцеклетку самки азиатского слона. Что из этого выйдет – загадка. Попытка скрестить ныне здравствующих африканского и азиатского слонов привела к рождению афро-азиатского слоненка, но протянул он всего три недели.

У эко-энтузиастов есть и другой вариант, как сократить выбросы в атмосферу. Оказывается, все, что производят парнокопытные не для потребления человеком, дает в итоге выбросы оксида азота прямо в атмосферу.

Вывод? Приучить коров к туалету. Как так? Это ж вам не кошка, которая бегает к лотку, и не собака, заглядывающая в глаза хозяину в ожидании прогулки? Но эксперимент стартовал – построили коровам туалет. Сколько это будет стоить, создать удобства для парнокопытных на фермах по всему миру, и согласятся ли они регулярно, без понукания, посещать места общего пользования?

Планы прекрасные, и все мы за зеленое будущее. Жителям восточной Сибири лет через 10 нужно будет оглядываться по сторонам, выходя из дома. Это сейчас стада мамонтов кажутся восторженными фантазиями ученых. А вдруг в действительности все будет не так, как на самом деле.

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