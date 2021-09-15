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Речные перевозки возобновились в Хабаровске после снижения уровня воды

08:04
  • среда
  • 15 сентября 2021

Но под влиянием паводка в регионе остаются еще 55 населенных пунктов

Волна амурского паводка продолжает свое движение по Хабаровскому краю. Как сообщают в МЧС, сегодня под ее влиянием находятся 55 населенных пунктов, подтопленными остаются более 70 участков дорог. Спасателями организованы лодочные переправы, доставка  продуктов питания и предметов первой необходимости жителям.

Тем временем, в столице региона Амур отступает. Это позволило возобновить транспортное сообщение с островами. И туда сразу отправились дачники проверять свои земельные наделы. Около половины территорий уже освободились от воды. Но предстоит большая работа по расчистке. На помощь приходят спасатели.

А на Чукотке уже ощущается дыхание зимы. Более двух суток  провели в снежном плену водители 20 грузовых машин на дороге Певек- Билибино. Движение на трассе было остановлено из-за обильных осадков. Сейчас колонна сдвинулась с места. Во время вынужденной стоянки водителей обеспечили горячим питанием, с ними постоянно поддерживали связь.

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