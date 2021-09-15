ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Боевики в сирийской провинции Дераа массово сдают оружие

08:46
  • среда
  • 15 сентября 2021

Они хотят вернуться к мирной жизни

Ещё один населенный пункт сирийской провинции Дераа возвращается к мирной жизни. Этого удалось добиться благодаря содействию российских военных. По соглашению с правительством об амнистии бывшие участники незаконных формирований массово сдают оружие. Свой статус уже урегулировали более 2 тысяч человек.

Так многолюдно на улицах этой маленькой деревни за последние 10 лет никогда не было. Во время войны местные жители привыкли сидеть по домам и, что называется, не высовываться. Теперь же спешат начать новую жизнь.

Сдача оружия - обязательный пункт возвращения к мирной жизни. Это означает, что человек, некогда выступавший против официальной власти, то есть против своего народа и государства, осознал ошибку.

Мухаммед Джадалла надеется на вторую попытку. Он уже был амнистирован в 2018 году, но после снова взялся за оружие. Сейчас рассчитывает получить такой документ. Буквально временный паспорт, пропуск в новую жизнь.

"Мы поняли свою ошибку. И осознали, что мы должны быть единой страной. Все сирийцы должны вместе строить свое государство. Я пришел сюда, чтобы сдать оружие и получить амнистию", - уверяет мужчина.

Свой статус уже урегулировали 2197 человек. Сдано 583 единицы оружия и свыше пяти тысяч боеприпасов. Вернуть мир в деревню Аль-Ядуда удалось при помощи российского центра по примирению враждующих сторон. В переговорах лично участвовал командующий группировкой российских войск в Сирии. Боевики сдались без боя, так же как ранее в районе Аль-Баляд.

Все это некогда мятежная территория провинции Дераа, где 10 лет назад начались волнения, переросшие в гражданскую войну. Теперь же на улицах спокойно. Правда, нужно быть осторожнее - для саперов ещё много работы.

Оставшиеся в тени группировки боевиков разыскивает правительственная армия, бойцы которой вместе с нашими военными полицейскими уже патрулируют сложившие оружие населённые пункты. Российские военные, кстати, очень быстро нашли общий язык с местным населением.

Павел Прокопенко. Андрей Пашутин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Боевики в Дераа
Боевики в Дераа
Сирия
Сирия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.