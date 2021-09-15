Боевики в сирийской провинции Дераа массово сдают оружие

Они хотят вернуться к мирной жизни

Ещё один населенный пункт сирийской провинции Дераа возвращается к мирной жизни. Этого удалось добиться благодаря содействию российских военных. По соглашению с правительством об амнистии бывшие участники незаконных формирований массово сдают оружие. Свой статус уже урегулировали более 2 тысяч человек.

Так многолюдно на улицах этой маленькой деревни за последние 10 лет никогда не было. Во время войны местные жители привыкли сидеть по домам и, что называется, не высовываться. Теперь же спешат начать новую жизнь.

Сдача оружия - обязательный пункт возвращения к мирной жизни. Это означает, что человек, некогда выступавший против официальной власти, то есть против своего народа и государства, осознал ошибку.

Мухаммед Джадалла надеется на вторую попытку. Он уже был амнистирован в 2018 году, но после снова взялся за оружие. Сейчас рассчитывает получить такой документ. Буквально временный паспорт, пропуск в новую жизнь.

"Мы поняли свою ошибку. И осознали, что мы должны быть единой страной. Все сирийцы должны вместе строить свое государство. Я пришел сюда, чтобы сдать оружие и получить амнистию", - уверяет мужчина.

Свой статус уже урегулировали 2197 человек. Сдано 583 единицы оружия и свыше пяти тысяч боеприпасов. Вернуть мир в деревню Аль-Ядуда удалось при помощи российского центра по примирению враждующих сторон. В переговорах лично участвовал командующий группировкой российских войск в Сирии. Боевики сдались без боя, так же как ранее в районе Аль-Баляд.

Все это некогда мятежная территория провинции Дераа, где 10 лет назад начались волнения, переросшие в гражданскую войну. Теперь же на улицах спокойно. Правда, нужно быть осторожнее - для саперов ещё много работы.

Оставшиеся в тени группировки боевиков разыскивает правительственная армия, бойцы которой вместе с нашими военными полицейскими уже патрулируют сложившие оружие населённые пункты. Российские военные, кстати, очень быстро нашли общий язык с местным населением.

Павел Прокопенко. Андрей Пашутин. "ТВ Центр".

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