"Союз" успешно вывел на орбиту 34 британских спутника связи

Сейчас на орбите уже 322 спутника OneWeb

На целевую орбиту выведены 34 британских спутника связи, запущенных во вторник с космодрома Байконур. Их доставила ракета-носитель "Союз-2.1б".

Как сообщили в Роскосмосе, аппараты успешно отделились от разгонного блока "Фрегат". Это уже 10-й старт в рамках совместного коммерческого проекта, в котором участвуют несколько стран.

Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, которая обеспечит высокоскоростной доступ в Интернет из любой точки Земли. Сейчас на орбите уже 322 спутника, всего же компания планирует развернуть группировку из более чем 600. Следующий старт запланирован на декабрь.

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