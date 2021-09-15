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"Союз" успешно вывел на орбиту 34 британских спутника связи

08:13
  • среда
  • 15 сентября 2021

Сейчас на орбите уже 322 спутника OneWeb

На целевую орбиту выведены 34 британских спутника связи, запущенных во вторник с космодрома Байконур. Их доставила ракета-носитель "Союз-2.1б".

Как сообщили в Роскосмосе, аппараты успешно отделились от разгонного блока "Фрегат". Это уже 10-й старт в рамках совместного коммерческого проекта, в котором участвуют несколько стран.

Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, которая обеспечит высокоскоростной доступ в  Интернет из любой точки Земли. Сейчас на орбите уже 322 спутника, всего же компания планирует развернуть группировку из более чем 600. Следующий старт запланирован на декабрь.

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Ракета "Союз" со спутниками OneWeb
Ракета "Союз" со спутниками OneWeb
Ракета "Союз"
Ракета "Союз"
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