ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

КНДР провела очередной ракетный запуск

08:22
  • среда
  • 15 сентября 2021

Две ракеты были запущены в направлении Японского моря

Северная Корея осуществила очередной запуск двух ракет в сторону Японского моря. Об этом в среду, 15 сентября, сообщила береговая охрана Японии.
США определились, как выстраивать отношения с КНДР

Ракеты были запущены с интервалом в несколько минут и упали за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Японии.

Японские власти созвали экстренный брифинг в связи с пусками ракет. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что действия Северной Кореи угрожают миру и безопасности страны и региона, а также являются нарушением решений Совета безопасности ООН.

Токио выразил решительный протест и осуждение действий КНДР, сообщает РИА Новости.

О предыдущем ракетном пуске Северной Кореи сообщалось 13 сентября. За стрельбами наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты
Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты
Запуск крылатых ракет
Запуск крылатых ракет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.