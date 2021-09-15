КНДР провела очередной ракетный запуск

Две ракеты были запущены в направлении Японского моря
Северная Корея осуществила очередной запуск двух ракет в сторону Японского моря. Об этом в среду, 15 сентября, сообщила береговая охрана Японии.
Ракеты были запущены с интервалом в несколько минут и упали за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Японии.
Японские власти созвали экстренный брифинг в связи с пусками ракет. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что действия Северной Кореи угрожают миру и безопасности страны и региона, а также являются нарушением решений Совета безопасности ООН.
Токио выразил решительный протест и осуждение действий КНДР, сообщает РИА Новости.
О предыдущем ракетном пуске Северной Кореи сообщалось 13 сентября. За стрельбами наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram