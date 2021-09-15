В ПФР рассказали о получении пенсии после смерти супруга

Можно изменить свой выбор и снова перейти на собственную пенсию

В случае смерти супруга или супруги, размер пенсии которых был выше, вдова или вдовец имеют право претендовать на получение выплат второй половины. Об этом рассказали в столичном отделении Пенсионного фонда.

Право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста (с учетом переходных положений) или признан инвалидом (является нетрудоспособным).

Для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти умершего или утрата источника средств к существованию. Работающие овдовевшие пенсионеры не могут перейти на пенсию по случаю потери кормильца.

При принятии решения следует помнить, что фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости (в 2021 году размер фиксированной выплаты составляет чуть более 6 тысяч рублей).

Кроме того, при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты (повышение фиксированной выплаты), например, за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.

Можно как перейти на пенсию супруга, так и изменить свой выбор и снова перейти на пенсию по старости. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Пенсия будет назначена с даты обращения, сообщает "Российская газета".

Ошибочное заполнение документов может привести к некорректному начислению пенсии, предупредили ранее в Пенсионном фонде России. В частности, это происходит в случаях, когда в трудовой книжке неправильно указана должность или отсутствует печать. Это может повлиять и на размер пенсии и на сам факт ее назначения, если речь идет о досрочном выходе на пенсию.

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