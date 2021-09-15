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Названо среднее количество действующих кредитов у россиян

09:04
  • среда
  • 15 сентября 2021

Больше всего кредитов — у россиян в возрасте от 25 до 40 лет

Среднее количество действующих кредитов у российского заемщика в августе 2021 года составило 2,1. Об этом в среду, 15 сентября, рассказали в Национальном бюро кредитных историй.
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За последний год показатель остался практически неизменным, однако скорректировалась возрастная структура заемщиков. В частности, увеличилось среднее количество кредитов в возрастных диапазонах до 40 лет: у россиян моложе 25 лет — на 0,1 единицы, от 25 до 30 лет — на 0,2 единицы и от 30 до 40 лет — на 0,1 единицы.

Больше всего кредитов по количеству (но не по закредитованности) приходится на возрастной диапазон заемщиков 25—30 лет (2,3) и 30—40 лет (2,2). Меньше всего кредитов — у россиян в возрасте 60—65 лет и старше.

Самыми закредитованными являются заемщики с наименьшими доходами — их средний показатель долговой нагрузки приближается к 30%. Долговая нагрузка отражает отношение платежей клиента по всем действующим обязательствам к его среднемесячному доходу, сообщает RT.

В августе 2021 года россияне взяли в банках кредиты наличными на общую сумму 646,7 миллиарда рублей — это исторический рекорд. Показатель прошлого года был ниже на 32,7%.

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