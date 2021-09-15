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Байден опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина от встречи

08:46
  • среда
  • 15 сентября 2021

Лидер Китая, по сведениям журналистов, настаивал на снижении агрессивности в риторике США

Сведения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался от встречи с президентом США Джо Байденом, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 15 сентября, заявил американский лидер.
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Сообщения об отказе Си Цзиньпина от встречи с американским коллегой появились в газете Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием состоявшегося 9 сентября телефонного разговора лидеров двух стран. По утверждению собеседников издания, лидер Китая якобы настаивал на снижении агрессивности в риторике США.

При этом сообщалось, что встреча Си Цзиньпина и Байдена была упомянута президентом США в качестве одной из возможностей дальнейшего взаимодействия с китайским лидером, но немедленного ответа в Белом доме изначально не ждали.

В пресс-пуле Белого дома, комментируя ситуацию, подтвердили, что Байден ответил "неправда" на вопрос о пресловутой публикации. Однако не было ясно, касается ли это напечатанного в газете материала или предположений о его разочаровании в связи с предполагаемой отменой встречи, сообщает Reuters.

В Кремле ранее прокомментировали возможность встречи президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Москва и Вашингтон поддерживают контакты на разных уровнях, но подготовка к саммиту двух лидеров пока не ведется, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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