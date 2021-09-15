Занятия пройдут в очно-заочном формате

Ресурсный центр "Мосволонтер" открыл для жителей столицы школу тренеров "Обучай". В ней подготовят волонтеров, которые смогут сами проводить обучение по основам добровольчества.

"Этот проект направлен на развитие наставнических компетенций и подготовку специалистов для проведения обучающих программ по основам волонтерства. Выпускников школы пригласят пройти практику и стать тренерами для начинающих добровольцев ресурсного центра "Мосволонтер", - сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Занятия пройдут в очно-заочном формате в два потока: в сентябре и октябре. Первый поток уже стартовал. Обучение в школе рассчитано на две недели.

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