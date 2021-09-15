Украина занялась газовым шантажом

У Киева началась истерика по поводу запуска "Северного потока - 2"

Украина фактически пригрозила Евросоюзу закрыть для него свою газотранспортную сеть. Об этом, явно в приступе русофобии, заявил министр энергетики страны. Поводом для истерии стало завершение строительства "Северного потока - 2". Киев тщетно пытается убедить западных партнеров - проект якобы может подорвать энергобезопасность всей Европы.

Чем ближе запуск газопровода "Северный поток-2", тем более истеричными становятся заявления украинских политиков. Министр энергетики встретился с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом. Тональность разговора предположить было нетрудно. По словам Германа Галущенко, новый газопровод является основным риском для энергобезопасности Европы и может привести к дефициту топлива в ряде стран. Почему? Объяснение вполне в стиле Киева.

"Если транзитные объёмы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придётся оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надёжный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России ещё больше рычагов влияния на геополитику", - заявил Герман Галущенко.

"Северный поток-2" достроен. После выхода на полную мощность сможет транспортировать в Европу 55 миллиардов кубометров газа в год. Существенная прибавка к нынешним объемам транзита и необходимая, если учесть, что в последние дни цена на голубое топливо в Европе ежедневно бьёт рекорды. Сегодня это уже почти 850 долларов за тысячу кубометров. Максимум за последние 13 лет.

Но у Украины свои интересы. Падение транзита через ее газотранспортную систему, которая, к слову, находится далеко не в лучшем состоянии, существенно снизит доходы бюджета. А значит, в борьбе против "Северного потока" все средства хороши, включая прямой шантаж, который, не стесняясь, и использовал в разговоре с немецким коллегой глава украинского Минэнерго.

В среду в Киеве должны утвердить госбюджет на будущий год. Изначально в него заложен дефицит почти четыре процента. Но при этом на оборону планируется потратить около шести процентов - доля больше, чем у развитых стран. Против кого собираются направить такую военную мощь, очевидно. Врагом объявлена Россия, а заодно и все, кто выступает за нормализацию отношений с Москвой и пытается говорить правду о положении дел в стране.

"С сожалением мы должны констатировать, что украинская власть перешла все границы разумного и продолжает пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова на Украине. Но мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы, как журналисты, всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о том, что происходит в стране и за её пределами. Однако в этом законном праве нам отказано", - это письмо журналисты закрытых в начале года телеканалов "112. Украина", Zik, NewsOne и ряда новостных сайтов адресовали Генсеку ООН.

А в Европейском суде по правам человека сейчас находятся два иска лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Уже четыре месяца политик находится под домашним арестом по сфабрикованному властями обвинению.

На днях дом Медведчука атаковали радикалы. Скандируя националистические лозунги, они устроили в поселке под Киевом файер-шоу и исписали стены оскорблениями. Полиция, как водится, бездействовала.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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