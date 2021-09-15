В Москве обсудили развитие дворового спорта

В мероприятии принял участие Тимофей Баженов

В Москве в штабе общественной поддержки "Единой России" состоялся круглый стол на тему "Развитие дворового спорта: новые возможности".

Свои идеи представили известные спортсмены, тренеры и руководители некоммерческих организаций, сообщает "ТВ Центр". За последние годы значительно возросло количество детей, занимающихся спортом. Но чтобы этот показатель становился ещё лучше, необходимо приучать новое поколение к физической активности с юных лет и делать занятия доступными для всех.

"Мы должны сделать так, чтобы спортивные снаряды были в доступности в каждом дворе, мы должны обеспечить преемственность поколений, чтобы спортсмены, которыми гордится по праву наша страна, знали, что они передают судьбу нашего российского спорта в надёжные руки", - заявил журналист Тимофей Баженов.

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