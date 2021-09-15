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ВОЗ оценила успехи России в борьбе с пандемией

10:10
  • среда
  • 15 сентября 2021

По уровню заболеваемости Россия не поднималась выше 60-го места

Россия достойно проходит пандемию коронавирусной инфекции, по оценке Всемирной организации здравоохранения. Об этом в среду, 15 сентября, рассказала главный санитарный врач страны, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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Как сообщила Попова со ссылкой на ВОЗ, показатели России в пандемию лучше, чем у многих других государств. В частности, по числу заболевших на 100 тысяч населения наша страна не поднималась выше 60-го места в общем рейтинге стран, сообщает РИА Новости.

Феномен ускользания вируса к неиммунным, где он проходит мутации, будет продолжаться до того момента, пока мы не приобретем "иммунологическую подушку" безопасности в виде 60-70% населения с антителами. Об этом рассказал заместитель директора института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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