Ракова: более 200 тысяч человек прошли диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва"

На первом месте по количеству отклонений стоит повышение массы тела

В павильонах проекта "Здоровая Москва" прошли диспансеризацию более 200 тысяч человек, 60% из них — люди трудоспособного возраста. Об этом в среду, 15 сентября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На первом месте по количеству отклонений стоит несоответствие нормам антропометрических показателей — повышение массы тела и увеличение окружности талии. Такие показатели обнаружены у 28% посетителей.

Также в ходе осмотров у более чем 22% пациентов был выявлен повышенный уровень холестерина в крови, у 18% повышен уровень глюкозы, у более чем 14% — артериальное давление. Еще одна распространенная проблема, выявляемая у посетителей павильонов "Здоровая Москва", — избыточная масса тела или ожирение, которые также могут привести к различным заболеваниям.

При наличии отклонений посетителей направляют на дополнительные исследования, часть из которых можно пройти прямо в павильоне. Такой подход позволяет предотвращать возникновение серьезных заболеваний и помогает многим жителям столицы вовремя получить необходимую медицинскую помощь.

Например, если индекс массы тела превышает 30 кг на 1 кв. м, назначают анализ крови на липидный спектр и биоимпедансометрию (диагностику состава тела с помощью измерения электрического сопротивления). При наличии показаний врачи могут провести УЗИ брахицефальных артерий, а при отклонении уровня гликированного гемоглобина проведут анализ на креатинин и СКФ.

После диспансеризации при необходимости пациента сопровождают специалисты телемедицинского центра. Ракова подчеркнула, что посетители, которым необходимы дополнительные обследования или консультации, не остаются без внимания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что более 50% посетителей павильонов "Здоровая Москва" прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции.

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