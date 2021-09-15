Еврокомиссия выделила Украине 600 миллионов евро помощи

Зеленский написал благодарности в Twitter

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение о выделении Киеву второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллиона евро.

Киев получит деньги в конце октября. Это вторая и последняя выплата в рамках программы на общую сумму 1,2 миллиарда евро, сообщил "РБК-Украина" сообщил вице-президент ЕК по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.

Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отреагировал на решение ЕК и написал слова благодарности в социальных сетях.

"Благодарен за положительную оценку внедряемых Украины реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19", - написал Зеленский в Twitter.

Первый транш макрофинансовой помощи Украина получила в 2020 году в размере 600 миллионов евро.

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