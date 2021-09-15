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Лавров заявил о готовности России к диалогу с НАТО

10:31
  • среда
  • 15 сентября 2021

При этом Североатлантический альянс категорически отвергает инициативу Москвы

Россия готова вести диалог с НАТО на профессиональном уровне по линии военных. Об этом в среду, 15 сентября, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Глава МИД напомнил, что диалог по линии военных был прерван в качестве так называемого наказания после событий на Украине и в Крыму. Москва готова восстановить контакты, однако это должно быть сделано "профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах".

При этом Североатлантический альянс категорически отказывается от диалога с Россией, цитирует Лаврова ТАСС.

Украинский лидер Владимир Зеленский 10 сентября заявил, что Украина готова вступить в НАТО на уровне армии и специалистов. Тем не менее, США пока не дали прямого утвердительного ответа относительно членства Киева, признал президент.

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