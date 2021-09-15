"Гражданская платформа" провела встречу с наблюдателями перед сентябрьскими выборами

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября

3700 наблюдателей будут представлять партию "Гражданская платформа" на всех избирательных участках во время сентябрьских выборов в Госдуму. Об этом во время встречи с ними рассказал председатель исполкома партии Юрий Юрченко.

По его словам, работа наблюдателей крайне важна. "Само голосование еще не началось, а уже в ряде западных СМИ нам сказали, что можно не доверять эти выборам. Эти три особенности, уважаемые друзья, очень важны. И вы будете наблюдать, смотреть, оценивать", - заявил Юрий Юрченко.

Он отметил, что главная задача - не допустить фальсификации на выборах. "Ваша задача - наблюдать согласно методичке, которая у вас есть, никуда не вмешиваться, держать связь со своими бригадирами", - сказал председатель исполкома партии "Гражданская платформа".

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве проголосовать можно дистанционно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram