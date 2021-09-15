Евгений Нифантьев: Необходимо пресекать распространение фейков о вакцинации

Многие блогеры возомнили себя вирусологами

Распространители ложной информации о вакцинации должны нести ответственность за свои действия.

Антипрививочники не думают о том, какие последствия порождают своими фейковыми заявлениями, заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. Особенно это касается тех, кто работает с большой аудиторией.

"Многие блогеры возомнили себя вирусологами. Смакование страшных историй заболевших становится для них способом заработка и увеличения аудитории", - отметил он.

Надзорно-контрольным органам следует обратить особое внимание на такие инциденты, а распространителей фейковых новостей привлечь к ответственности. Нифантьев подчеркнул, что победить коронавирус можно только добившись коллективного иммунитета.

При этом вакцинация должна проводиться добровольно, а граждан следует информировать о ее эффективности и безопасности. Важно продолжать рассказывать о ней населению самым простым языком.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram