Баженов назвал современные площадки для выгула собак новым стандартом городской среды

Это элемент добрососедства владельцев животных с теми, у кого нет питомцев

Журналист и кандидат в депутаты Госдумы Тимофей Баженов посетил открытие новой дрессировочной площадки для собак в Лосиноостровском районе. Площадка на Анадырском проезде создана в соответствии с новыми требованиями к организации комфортной среды и с учетом пожеланий жителей.

В прилегающих к новой площадке домовладениях живет почти 2,4 тысячи собак. Жители и ранее использовали эту территорию для выгула животных, но это было не вполне удобно: отсутствовало освещение, специальная ограда и устройства для дрессировки.

Новая площадка, площадью около 1500 кв. м. обустроена в соответствии с современными требованиями к выгулу животных. По периметру установлено ограждение, внутри есть зоны для прогулок, игр, тренировок и отдыха, появилось специальное оборудование для дрессировки, дог-боксы, урны и многое другое.

Как отметил Баженов, всего в Москве живет более 1 миллиона собак, все они нуждаются в местах для прогулок и тренировок. Появление современных городских оазисов взаимодействия собак и человека предотвращает много бед, возникающих от неверно выбранных и не приспособленных для прогулок площадок.

Однако новые площадки — это не только про дружбу псов и их хозяев, но и про добрососедское уважительное отношение между хозяевами собак и жителями, у которых нет домашних животных, про безопасную городскую среду, подчеркнул журналист.

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