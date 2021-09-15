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Владимир Путин похвалил Роспотребнадзор за новаторство

11:09
  • среда
  • 15 сентября 2021

Ведомству исполняется 99 лет

Президент России Владимир Путин поздравил Роспотребнадзор с 99-летием и отметил огромный потенциал ведомства.
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В поздравительной телеграмме глава государства подчеркнул, что мощный кадровый, научно-исследовательский и технический потенциал дают возможность разрабатывать и внедрять в практику эффективные новаторские подходы к решению актуальных задач.

Это имеет особенное значение в период, когда Россия и весь мир столкнулись с пандемией коронавирусной инфекции, указал Владимир Путин.

Российский лидер выразил благодарность сотрудникам и ветеранам Роспотребнадзора за профессионализм и преданность делу, оперативность и готовность реагировать на ситуации, от которых зависят жизнь и здоровье людей.

За прошедшие десятилетия ведомство внесло значимый вклад в развитие системы санитарно-эпидемиологического контроля и способствовало защите законных прав и интересов потребителей. Нынешнее поколение сотрудников бережно хранит лучшие традиции, заложенные предшественниками, отметил Владимир Путин в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

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