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В Европе перестанут продавать товары, созданные принудительным трудом

12:07
  • среда
  • 15 сентября 2021

Это распространенная форма рабства

Евросоюз намерен ввести полный запрет на продажу товаров, которые были созданы с применением принудительного труда.
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Права человека не должны продаваться ни по какой цене, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента.

"Мы предложим запретить использование на нашем рынке товаров, которые были произведены с использованием принудительного труда", - сказала она (цитата по ТАСС).

Принудительный труд - наиболее распространенная форма современного рабства в Европе и Центральной Азии. На каждую тысячу жителей этого региона приходится 3,6 человек, принужденных к труду.

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