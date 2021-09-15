В Европе перестанут продавать товары, созданные принудительным трудом

Это распространенная форма рабства

Евросоюз намерен ввести полный запрет на продажу товаров, которые были созданы с применением принудительного труда.

Права человека не должны продаваться ни по какой цене, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента.

"Мы предложим запретить использование на нашем рынке товаров, которые были произведены с использованием принудительного труда", - сказала она (цитата по ТАСС).

Принудительный труд - наиболее распространенная форма современного рабства в Европе и Центральной Азии. На каждую тысячу жителей этого региона приходится 3,6 человек, принужденных к труду.

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