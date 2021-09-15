Роман Романенко: Увеличение игроков на рынке космических услуг говорит о его большом потенциале

Частные поверили в космос

Лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко прокомментировал намерение сооснователя Apple Стива Возняка создать космическую компанию Privateer Space.

По словам Романенко, это говорит о том, что частные инвесторы поверили в космос. "Действительно, рынок космических услуг имеет огромный потенциал, он растёт год от года, и постоянное увеличение игроков на нём это только подтверждает", - сказал он, добавив, что России нужно наращивать усилия в этом плане.

Стива Возняк намерен делать все возможное, чтобы космос стал доступным для всего человечества. По его мнению, в будущем люди смогут переселяться в колонии на других планетах.

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