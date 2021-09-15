Дмитрий Саблин: Защитили проект достройки поликлиники в Коммунарке

Она заработает до конца года

Внутренние работы в поликлинике в Коммунарке выполнены уже на 40%.

Об этом в ходе инспекции объекта 13 сентября заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин.

Он отметил, что местные жители с нетерпением ждут ввода в эксплуатацию социального объекта. Поликлиника должна заработать до конца 2021 года.

До конца сентября планируется завершить установку вентиляции, инженерных сетей, затем начнутся работы по монтажу электросетей. В середине октября начнут устанавливать тяжелое медицинское оборудование – МРТ и рентгеновский аппарат.

На сегодняшний день готовность внутренних работ возросла до 40%. На 90% подготовлены кабинеты для установки тяжелого медоборудования: МРТ, рентгеновского аппарата. Она начнется с середины октября.

Нужно все силы бросить на модернизацию первичного звена, строительство поликлиник и подготовку специалистов", - подчеркнула врач-инфекционист Наталия Андрусенко.

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