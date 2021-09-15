Телеведущий Евгений Попов: музыкальная школа района Фили-Давыдково переедет в отдельное здание

Ускорить процесс помогла встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным

Музыкальной школе № 96 в районе Фили-Давыдково передано для занятий отдельное здание на улице Малая Филевская. Для педагогов, детей и родителей новость стала большим праздником. В мероприятии принял участие глава Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

В ходе встречи с жителями Кибовский отметил, что в Москве традиционно уделяется большое внимание творческому развитию детей. Мэрия старается оперативно реагировать на запросы общества, учитывая не только потребности сегодняшнего дня, но и будущее развитие города. Российская столица занимает первое место в мире по развитию дополнительного образования, по количеству школ и секций, подчеркнул Александр Кибовский. В частности, московские учебные заведения поступило свыше тысячи новых роялей. Дополнительные помещения выделены более десяти творческим образовательным организациям, шесть из них уже переехали.

Глава департамента культуры пообещал приложить все силы, чтобы ребята из школы № 96 смогли побыстрее отметить новоселье. В настоящее время 350 детей буквально ютятся в полуподвальном помещении. В распоряжении учебного заведения всего десять классов площадью не более девяти квадратных метров, два групповых класса по 18 квадратных метров и небольшой концертный зал. При этом школа славится лучшим детским хором в столице и пользуется большой популярностью среди местных жителей. Конкурс на поступление составляет около пяти человек на одно место.

Жители района давно пытались решить эту проблему, но безрезультатно. Ситуация стала меняться после того, как горожане обратились к ведущему телепрограммы "60 минут" Евгению Попову. Журналист помог привлечь к ситуации внимание средств массовой информации и властей. После встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным была достигнута договоренность о передаче школе отдельно стоящего здания.

Попов отметил, что оперативность в решении проблемы является безусловной заслугой родителей учащихся и их активности. Они проявили настойчивость и постоянно напоминали властям о необходимости предоставить детям более комфортные условия для занятий музыкой. Ускорить процесс помогла встреча с мэром Москвы, который откликнулся на просьбы людей.

Журналист выразил надежду, что ремонт помещения и благоустройство прилегающей территории не займут много времени, а также пообещал держать ситуацию на контроле.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что с наступлением нового учебного года столичные музыкальные школы получили возможность бесплатно заказывать городские автобусы для переездов детских оркестров на выступления.

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