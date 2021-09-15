В России коронавирусом заболели еще 18 841 человек

Скончались 792 пациента

В России за минувшие сутки выявили 18 841 случай коронавирусной инфекции.

COVID-19 обнаружен в 85 регионах страны. Общее число заболевших и переболевших за весь период пандемии достигло 7 194 926 человек.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 1 838. В Московской области за сутки заболели 790 человек, в Санкт-Петербурге – 1 609.

За сутки скончались 792 пациента, за всю пандемию – 195 041. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, излечились от коронавируса 17 039 человек. Итого общее число выздоровевших достигло 6 435 072.

На текущий момент в мире зарегистрировано 225 845 408 случаев коронавируса, скончались 4 649 854 человека информирует статистика американского университета имени Джона Хопкинса. Сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется в США, Индии и Великобритании.

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