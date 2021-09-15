Глава Роспотребнадзора обновила данные о ходе вакцинации

Чуть менее половины взрослых россиян привились от COVID-19

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России прошли около половины россиян. Об этом в среду, 15 сентября, рассказала главный санитарный врач страны, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Как уточнила Попова, "чуть менее половины" взрослых жителей страны привились от COVID-19. По мнению главы Роспотребнадзора, через один-два месяца вакцинированных "будет больше".

Попова также рассказала, что свыше 95% выявляемых случаев коронавирусной инфекции приходятся на штамм "дельта", как и в значительной части стран мира. Руководитель Роспотребнадзора уточнила, что данный вариант COVID-19 не приводит к тяжелому заболеванию, однако распространяется быстрее. Это означает, что необходимо соблюдать меры предосторожности и как можно скорее пройти вакцинацию, сообщает РИА Новости.

В центре "Вектор" 14 сентября рассказали, что в России около миллиона граждан прошли полный курс вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона". В ближайшее время в регионы отправится новая партия вакцин. В гражданский оборот поступит 1,3 миллиона доз.

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