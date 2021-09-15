"Это послано за мою жизнь": Ефремов вновь повинился за смертельное ДТП

Актер рассказал, что молится за погибшего в аварии Сергея Захарова

Заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил, что только на нем лежит вина за гибель в аварии Сергея Захарова.

Во время судебного заседания, на котором защита актера пытается добиться смягчения приговора, Ефремов рассказал, что для него не имеет значения, был ли Захаров пристегнут в момент ДТП. Осужденный сообщил, что молится за погибшего, образ которого его не покидает.

Ефремов предположил, что случившееся послано ему за его жизнь, которая дала трещину еще до смертельной аварии. Сначала долго болела мать актера, затем скончалась худрук театра "Современник" Галина Волчек, которую артист считает своей театральной мамой. По словам Ефремова, он "всего это не выдержал и стал пить, стал виновником гибели человека".

С появлением Эльмана Пашаева "началось своеобразное адвокатское шоу", участие в котором Михаил Ефремов, по его собственным словам, до сих пор не может себе простить, сообщает РИА Новости.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Джип, за рулем которого находился актер, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Управлявший машиной Сергей Захаров в тяжелом состоянии был госпитализирован, на следующий день он скончался.

Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявили обвинение по пункту "а" части 4 статьи 264 ("Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека").

8 сентября 2020 года суд признал Михаила Ефремова виновным во вменявшемся ему преступлении и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актеру также назначили штраф в размере 800 тысяч рублей в пользу потерпевшей стороны и лишили права управления автомобилем на три года. Позднее приговор был смягчен до 7,5 лет лишения свободы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram