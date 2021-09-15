Цена газа в Европе впервые в истории превысила $900 за тысячу кубов

С началом работы "Северного потока-2" ситуация изменится

Спотовая цена газа в Европе вплотную подошла к отметке исторического максимума - 950 долларов за 1 тысячу кубических метров.

Цена уже четвертый раз за день бьет рекорд, пишет газета "Известия". Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти и впервые в истории превысила отметку в 900 долларов.

Такой рост цены объясняется тем, что уровень запасов газа в хранилищах Европы находится на историческом минимуме, пишет "Интерфакс". В скором времени в эксплуатацию запустят газопровод "Северный поток-2", и ситуация должна измениться.

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